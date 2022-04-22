Россияне обстреляли 20 населенных пунктов на Донетчине

Сегодня оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов Донецкой области, в которых разрушили или повредили 34 гражданских объекта. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем телеграм-канале.
«Самый большой удар был нанесен по Славянску: ночью россияне обстреляли город, вероятно, кассетными боеприпасами. Повреждены 9 многоэтажек и 12 частных домов, школа, магазин и остановки автотранспорта. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения», — написал Кириленко.
Он также сообщил, о других обстрелах городов Донбасса: