Россияне обстреляли 20 населенных пунктов на Донетчине

Сегодня оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов Донецкой области, в которых разрушили или повредили 34 гражданских объекта. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем телеграм-канале.



«Самый большой удар был нанесен по Славянску: ночью россияне обстреляли город, вероятно, кассетными боеприпасами. Повреждены 9 многоэтажек и 12 частных домов, школа, магазин и остановки автотранспорта. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения», — написал Кириленко.



Он также сообщил, о других обстрелах городов Донбасса:

в Лимане россияне применили РСЗО «Ураган» и попали в областную травматологическую больницу;

в Александровке уничтожено административное здание. Там же поврежден многоэтажный дом. По предварительной информации, жертв нет;

в Светлодарске ночью повреждения получила одна многоэтажка, обошлось без пострадавших;

в Доброполье в результате артобстрела повреждено административное здание, ранены по меньшей мере два человека.