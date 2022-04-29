Россия понесла значительные потери при ограниченном продвижении на Донбассе – разведка Британии

Территориальные завоевания России на Донбассе ограничены и достигнуты ценой значительных потерь из-за сильного сопротивления Украины. Об этом сообщается в разведывательном обзоре Минобороны Британии в пятницу утром.



Отмечается, что битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели – обеспечения контроля над Донецкой и Луганской областями. Бои здесь были особенно тяжелыми в Лисичанске и Северодонецке, с попытками продвижения российских войск к югу от Изюма до Славянска.