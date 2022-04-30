Гумкоридор из Запорожья: Движение через Каменское на Васильевку запрещено

Из-за ситуации с безопасностью движение по гуманитарному коридору через Каменское на Васильевку пока запрещено. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.



«Согласно решению военного командования Сил обороны Запорожья, учитывая ситуацию, сложившуюся на маршруте гуманитарного коридора, движение из Запорожья через Каменское на Васильевку запрещено. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.



Об открытии гуманитарного коридора будет сообщено дополнительно.

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