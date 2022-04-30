Обломки ракет, раненые и погибшие: «ДНР» заявила об обстрелах нескольких городов

За прошлые сутки в результате обстрелов в подконтрольном группировке «ДНР» Донецке погибли двое мирных жителей. Еще семь человек были ранены, среди них двое детей, сообщает «представительство ДНР в СЦКК».



В частности, под огонь попали Петровский и Кировский районы Донецка, города Ясиноватая и Докучаевск. На горловском направлении были обстреляны поселки шахт имени Гагарина и Изотова, Железная Балка и Широкая Балка.



Сообщается, что повреждено 16 домостроений и 7 объектов гражданской инфраструктуры.



Также в «штабе территориальной обороны ДНР» заявили, что в районе города Снежное была сбита ракета «Точка-У», ее обломки упали на жилые кварталы. Повреждены два многоквартирных дома и полтора десятка домостроений в частном секторе, водопроводная насосная станция, одна трансформаторная и три газораспределительные подстанции, здания автовокзала и транспортного предприятия, в том числе осколками повреждены четыре десятка автобусов.



При этом представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сегодня заявил, что ночью были сбиты «два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" над населенными пунктами Горловка (ДНР) и Снежковка Харьковской области».