Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

44 поезда задерживаются из-за обстрелов

04 мая 2022, 08:19

44 поезда задерживаются из-за обстрелов

44 поезда задерживаются в Украине из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в результате обстрелов. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Перечень задержек пассажирских поездов в результате российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры:
№22 Трускавец — Харьков (+9:17 час);
№3 Львов — Запорожье (+7:23 часа);
№60 Чоп - Киев (+6:25 ч);
№82 Ужгород - Киев (+5:48 ч);
№25 Рахов — Одесса (+5:32 часа);
№145 Львов — Ужгород (+5:35 час);
№12 Львов — Одесса (+5:28 час);
№46 Лозовая - Ужгород (+5:05 час);
№37 Ужгород — Одесса (+4:53 часа);
№50 Трускавец - Киев (+4:53 ч);
№92 Львов — Киев (+4:32 час);
№56 Рахов - Киев (+4:19 ч);
№55 Киев - Рахов (+6:05 час);
№135 Черновцы — Одесса (+3:45 час);
№53 Днепр — Одесса (+4 часа);
№30 Ужгород - Киев (+3:25 час);
№92 Одесса — Лозовая (+3:16 час);
№231 Днепр — Львов (+3:05 час);
№88 Ковель - Запорожье (+2:58 ч);
№6 Запорожье - Ивано-Франковск (+3:01 час);
№96 Рахов - Киев (+2:42 ч);
№86 Львов — Запорожье (+2:46 час);
№8 Одесса — Харьков (+2:30 час);
№43 Ивано-Франковск — Киев (+2:30 час);
№14 Солотвино — Киев (+2:30 час);
№38 Запорожье - Киев (+1:45 час);
№175 Запорожье - Жмеринка (+2:08 ч);
№16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:08 ч);
№7 Киев — Черновцы (+2 часа);
№37 Киев — Запорожье (+2 часа);
№59 Киев — Чоп (+2 часа);
№85 Запорожье - Львов (+1:40 час);
№8 Черновцы — Киев (+1:37 час);
№149 Полтава - Черновцы (+1:36 ч);
№81 Киев — Ужгород (+3:16 час);
№57 Киев - Ворохта (+1:20 час);
№17 Харьков — Львов (+1:20 час);
№42 Львов — Днепр (+1:30 час);
№91 Киев — Львов (+1:15 час);
№41 Днепр — Львов (+1 час);
№705 Киев - Перемышль (+4:30 ч);
№774 Львов - Дарница (+6 ч);
№716 Перемышль — Киев (+2:05 час);
№754 Дарница - Харьков (+40 мин).

«Все поезда продолжают движение, восстановительные работы продолжаются», - сказано в сообщении.

Накануне российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины. Железнодорожная подстанция была повреждена ударом во Львове и Воловце, два попадания были в Каменском Днепропетровской области, две ракеты попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины.

Еще по теме

Организации
Укрзализныця
События
Война Обстрел Задержка поездов

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:55
В Лисичанске обстрелами уничтожено здание диспансера. Его построили бельгийцы более 100 лет назад
08:41
Оккупанты вывезли с захваченной территории треть запасов зерна
23:59
Россия бомбит Авдеевку. В Рубежном уничтожили зерно. Дайджест НД за день ►
22:32
Российский пропагандист Соловьев приехал в Мариуполь
19:13
Мобилизованные жители ОРДЛО призывают земляков не вступать в армию оккупантов
17:14
Ситуация в оккупированной Кременной: У жителей забирают телефоны, есть задержанные
16:53
Ситуация для ВСУ в Луганской области улучшится через две недели — Гайдай
16:12
Не отпускают и кормят раз в день. Стали известны условия, в которых «ДНР» удерживает эвакуированных мариупольцев
15:44
Рада приняла закон о запрете деятельности пророссийских партий в Украине
13:57
Зерна в разбомбленном элеваторе хватило бы на годовой запас хлеба для 300 тысяч человек — Луганская ОВА
12:57
В Мариуполе оккупанты начали регистрацию частного жилья – советник мэра
12:23
В Мариупольском горсовете дали прогноз относительно подключения услуг ЖКХ
11:47
В Рубежном уничтожен открытый в 2020 году элеватор
11:20
Хоккейный клуб «Донбасс» не будет участвовать в Лиге чемпионов
11:05
«Выживаем из последних сил». Ситуация в Мариуполе ►
все новости
09:06
В Макеевке горит нефтебаза
08:59
РФ готовится отсечь украинские войска на Донбассе – британская разведка
08:55
В Лисичанске обстрелами уничтожено здание диспансера. Его построили бельгийцы более 100 лет назад
08:46
В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования
08:41
Оккупанты вывезли с захваченной территории треть запасов зерна
08:19
44 поезда задерживаются из-за обстрелов
08:09
В ходе обстрелов на Луганщине погибли два человека, повреждены 45 домов
07:52
8 областей Украины подверглись ракетным ударам — сводка Генштаба ВСУ
00:35
Зеленский: Нам нужны все люди из Мариуполя — и гражданские, и военные
00:16
27 человек погибли в ДТП на трассе Киев-Чоп
23:59
Россия бомбит Авдеевку. В Рубежном уничтожили зерно. Дайджест НД за день ►
23:21
На территории Херсонщины восстановили мобильную связь
22:52
Убежища на «Азовстали» могут выдержать удар ядерной бомбы — гендиректор завода
22:32
Российский пропагандист Соловьев приехал в Мариуполь
22:18
Стали известны уточненные данные о жертвах удара по Авдеевскому коксохиму
все новости
ВИДЕО
Россия бомбит Авдеевку. В Рубежном уничтожили зерно. Дайджест НД за день ►
03 мая, 23:59
Эвакуированные с «Азовстали» мирные жители прибыли в Запорожье
03 мая, 17:28
«Выживаем из последних сил». Ситуация в Мариуполе ►
03 мая, 11:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция