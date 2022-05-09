Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Митрополит УПЦ МП призвал Путина разрешить украинским военным покинуть Мариуполь

09 мая 2022, 00:35

Митрополит УПЦ МП призвал Путина разрешить украинским военным покинуть Мариуполь

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом разрешить покинуть Мариуполь украинским военным и мирным жителям.

«Нам известно, что Российская Федерация неоднократно в Сирии выступала посредником при эвакуации комбатантов, попавших в окружение. В связи с этим, надеемся, что вы по-христиански согласитесь на процедуру Extraction для украинского гарнизона в Мариуполе, и дадите возможность находящимся в окружении гражданским лицам, полицейским, пограничникам и военным выйти на контролируемую Украиной территорию либо на территорию третьих стран. Многие страны сочтут за честь взять посредничество в этой операции. Прошу вас выбрать любую из них во Имя Воскресшего Христа», — говорится в обращении.

Онуфрий сравнил ситуацию в Мариуполе с блокадой Ленинграда, которую пережила семья Путина во время Второй мировой войны.

«Тяжелое положение, в котором оказались жители и защитники Мариуполя, побуждает меня просить Вас как человека, семья которого пережила блокаду Ленинграда, а старший брат Виктор погиб в 1942 году. Ваши родные вполне ощутили, что такое жизнь в отрыве от большой земли, под непрекращающимися бомбежками, без еды, воды и медикаментов, когда смерть может наступить в любой момент от удара сверхмощного оружия, голода или отсутствия медицинской помощи. Вы вспоминаете об этом, когда говорите о Великой Отечественной Войне и когда посещаете Пискаревское кладбище — место массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и его защитников», — отметил митрополит.

Онуфрий подчеркнул, что «мой пастырский долг просить вас о предоставлении возможности всем, кто этого желает, покинуть город Мариуполь — и гражданским лицам, и военным».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российское руководство отказывается отпускать военных, окруженных на «Азовстали», а менять готово только пленных.

Еще по теме

Люди
Владимир Путин Онуфрий
Места
Азовсталь Мариуполь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
01:03
Оккупанты разлучили четырехлетнюю Алису с ее мамой во время эвакуации с «Азовстали»
00:15
«Азов» готов продолжить бой. Украинские военные отошли от Попасной. Дайджест НД за день ►
17:35
В Луганской области около миллиона человек остались без водоснабжения
23:25
Украина эвакуировала всех гражданских с «Азовстали», а в разрушенном Мариуполе готовят парад. Дайджест НД за день ►
12:55
«ДНР»: В Ясиноватой погибла женщина, трое жителей Донецка ранены
23:51
На «Азовстали» обстреляли ВСУ, а у «ДНР» и «ЛНР» появились «послы» в РФ. Дайджест НД за день ►
17:31
«ДНР» и «ЛНР» назначили «послов» в России
16:26
Пушилин приехал в Херсон с «единороссами» обсудить поставки овощей
16:07
Песков заявил, что широкое празднование 9 мая в Мариуполе пока невозможно
15:42
Украинцев просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги 8 и 9 мая из-за риска обстрелов
14:47
Войска РФ пытаются штурмовать Северодонецк
13:35
Судьба Крыма и ОРДЛО должна решиться на встрече президентов Украины и РФ, — Ермак
13:28
Разведка: Жителям оккупированной Луганщины принудительно выдают «паспорта ЛНР»
13:04
Без вести пропали двое спасателей в Луганской области
09:54
Одна из целей РФ — глобальный продовольственный кризис, заявила Украина в ООН
все новости
01:03
Оккупанты разлучили четырехлетнюю Алису с ее мамой во время эвакуации с «Азовстали»
00:35
Митрополит УПЦ МП призвал Путина разрешить украинским военным покинуть Мариуполь
00:15
«Азов» готов продолжить бой. Украинские военные отошли от Попасной. Дайджест НД за день ►
23:57
Канада нарастит военную и финансовую помощь Украине
23:09
В Запорожье доехали 170 эвакуированных мариупольцев, в том числе с «Азовстали»
22:56
Российские войска разрушили православный скит в Донецкой области
22:53
Россия готова поменять военных, только если они пленные — Зеленский о бойцах на «Азовстали»
22:16
Обстрелы Донетчины: погибли 4 человека, 8 – ранены
22:08
Эвакуация из Луганской области приостановлена – Гайдай
21:24
Донецкий областной драматический театр переехал из Мариуполя в Ужгород
20:27
Российские ракеты попали в жилой район Одессы
20:02
В Луганской области из-за обстрела горит нефтеперерабатывающий завод
19:53
США ввели новые санкции против российских компаний
18:45
Американские дипломаты возвращаются в Киев
18:06
СМИ: В Евросоюзе снова не договорились о нефтяном эмбарго против РФ
все новости
ВИДЕО
«Азов» готов продолжить бой. Украинские военные отошли от Попасной. Дайджест НД за день ►
09 мая, 00:15
«Ни одно зло не сможет укрыться в бункере». Обращение Зеленского по случаю Дня памяти и примирения
08 мая, 10:30
Украина эвакуировала всех гражданских с «Азовстали», а в разрушенном Мариуполе готовят парад. Дайджест НД за день ►
07 мая, 23:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция