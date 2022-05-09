Митрополит УПЦ МП призвал Путина разрешить украинским военным покинуть Мариуполь

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом разрешить покинуть Мариуполь украинским военным и мирным жителям.



«Нам известно, что Российская Федерация неоднократно в Сирии выступала посредником при эвакуации комбатантов, попавших в окружение. В связи с этим, надеемся, что вы по-христиански согласитесь на процедуру Extraction для украинского гарнизона в Мариуполе, и дадите возможность находящимся в окружении гражданским лицам, полицейским, пограничникам и военным выйти на контролируемую Украиной территорию либо на территорию третьих стран. Многие страны сочтут за честь взять посредничество в этой операции. Прошу вас выбрать любую из них во Имя Воскресшего Христа», — говорится в обращении.



Онуфрий сравнил ситуацию в Мариуполе с блокадой Ленинграда, которую пережила семья Путина во время Второй мировой войны.



«Тяжелое положение, в котором оказались жители и защитники Мариуполя, побуждает меня просить Вас как человека, семья которого пережила блокаду Ленинграда, а старший брат Виктор погиб в 1942 году. Ваши родные вполне ощутили, что такое жизнь в отрыве от большой земли, под непрекращающимися бомбежками, без еды, воды и медикаментов, когда смерть может наступить в любой момент от удара сверхмощного оружия, голода или отсутствия медицинской помощи. Вы вспоминаете об этом, когда говорите о Великой Отечественной Войне и когда посещаете Пискаревское кладбище — место массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и его защитников», — отметил митрополит.



Онуфрий подчеркнул, что «мой пастырский долг просить вас о предоставлении возможности всем, кто этого желает, покинуть город Мариуполь — и гражданским лицам, и военным».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российское руководство отказывается отпускать военных, окруженных на «Азовстали», а менять готово только пленных.