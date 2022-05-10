Гайдай опроверг заявление Минобороны РФ о выходе на админграницы Луганской области

Заявление министерства обороны РФ о выходе российских войск на границы Луганской области возле Попасной опроверг глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«А еще полетели на Марс и захватили его. Побед нет <...> поэтому воображение становится в помощь», — подчеркнул Гайдай.



Он напомнил, что украинские войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции.



Гайдай также заверил, что в том районе куда отошли украинские военные, оборона крепкая, прорывов на самом деле нет.



Ранее Сергей Гайдай заявлял, что войска РФ 9 мая массированно обстреливали все возможные маршруты выезда с территории Луганской области.