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Гайдай опроверг заявление Минобороны РФ о выходе на админграницы Луганской области

10 мая 2022, 12:18

Гайдай опроверг заявление Минобороны РФ о выходе на админграницы Луганской области

Заявление министерства обороны РФ о выходе российских войск на границы Луганской области возле Попасной опроверг глава областной военной администрации Сергей Гайдай. 

«А еще полетели на Марс и захватили его. Побед нет <...> поэтому воображение становится в помощь», — подчеркнул Гайдай.

Он напомнил, что украинские войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции.

Гайдай также заверил, что в том районе куда отошли украинские военные, оборона крепкая, прорывов на самом деле нет.

Ранее Сергей Гайдай заявлял, что войска РФ 9 мая массированно обстреливали все возможные маршруты выезда с территории Луганской области.

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