Россияне обстреливали все маршруты выезда с Луганской области

Российские войска 9 мая массированно обстреливали все возможные маршруты выезда с территории Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



Оккупанты открыли огонь по полицейским при попытке обследования разрушений в Шипилово, где остаются заблокированными люди. Они травмировали одного сотрудника.



Города и села региона за минувшие сутки обстреляны 22 раза. Есть разрушение жилья в Северодонецке и Лисичанске. Кроме того, в Северодонецке российский снаряд попал в здание отделения Национальной полиции, произошло значительное возгорание, из-за чего помещения и оборудование были уничтожены.



Житель Северодонецка получил осколочные ранения конечностей и госпитализирован в больницу в Полтаве.



«Опасно было в Белогоровке и Шипилово. Продолжаются бои за Воеводовку, Тошковку и Нижнее», - отметил Гайдай.

