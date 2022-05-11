Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Белгородской области РФ в результате обстрела села погиб один человек, трое ранены

11 мая 2022, 22:12

В Белгородской области РФ в результате обстрела села погиб один человек, трое ранены

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об обстреле пограничного села Солохи якобы со стороны Украины.  

«Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас находится на месте», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в селе есть разрушения и «самая тяжелая ситуация за все время обстрелов».⠀

«По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и трое раненых, им оказывается вся необходимая помощь», — сообщил позже Гладков.

Читайте также:

Пожар на военном объекте: Стали известны подробности взрывов под Белгородом 

Еще по теме

Места
Белгород
Прочее
Война обстрелы

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:56
В Мариуполе — антисанитария. «ДНР» запретила Facebook и Instagram. Дайджест НД за день ►
22:58
Лепс, Дюжев, Долина: Российские звезды выступили в Донецке по случаю «Дня республики»
21:42
В оккупированном Шахтерске открыли бюст убитому главе «ДНР» Захарченко
18:59
«Изоляция» или колония: Стало известно, где оккупанты держат мариупольцев, не прошедших «фильтрацию»
15:54
«ЛНР» вслед за «ДНР» заблокировала доступ к Facebook и Instagram
15:25
«ДНР»: В Горловке снаряд попал в торговый центр
15:21
Украинская пенсия в Херсоне: Нехватка наличных и отключение интернета
14:53
Папа Римский встретился с женами военных, которые сейчас находятся на «Азовстали»
14:39
«ДНР»: Житель Кировского района Донецка погиб в результате обстрелов
14:27
Под Краматорском снарядами поврежден склад с аммиачной селитрой
13:34
За сутки на «Азовсталь» войска РФ совершили 38 авианалетов
13:12
«ДНР» заблокировала Facebook и Instagram на оккупированной территории
12:38
«ДНР» переименовала площадь Конституции в Донецке
09:19
Путин впервые поздравил Пушилина с «Днем республики»
09:17
От антисанитарии в Мариуполе может умереть более 10 тысяч человек – горсовет
все новости
23:56
В Мариуполе — антисанитария. «ДНР» запретила Facebook и Instagram. Дайджест НД за день ►
23:43
На Донетчине при обстрелах ранены двое мирных жителей
23:17
Украина предложила обменять тяжелораненых защитников «Азовстали» на военнопленных россиян
23:05
Как проходит эвакуация из Северодонецка и Лисичанска ►
22:58
Лепс, Дюжев, Долина: Российские звезды выступили в Донецке по случаю «Дня республики»
22:12
В Белгородской области РФ в результате обстрела села погиб один человек, трое ранены
21:42
В оккупированном Шахтерске открыли бюст убитому главе «ДНР» Захарченко
21:23
ВСУ уничтожили колонну техники и понтонный мост оккупантов через Северский Донец
20:48
Росармия обстреляла поселок в Запорожской области, повреждено около 60 домов
20:26
Оккупанты снова ударили по Авдеевскому коксохиму
20:10
Россияне трижды обстреляли Днепропетровщину из «Градов»
19:36
Оккупанты глушат мобильную связь на Харьковщине
18:59
«Изоляция» или колония: Стало известно, где оккупанты держат мариупольцев, не прошедших «фильтрацию»
18:31
Четырехлетнюю Алису, которую оккупанты разлучили с мамой при эвакуации с «Азовстали», передали родственникам
18:00
Чехия признала действия российской армии в Украине геноцидом украинского народа
все новости
ВИДЕО
В Мариуполе — антисанитария. «ДНР» запретила Facebook и Instagram. Дайджест НД за день ►
11 мая, 23:56
Как проходит эвакуация из Северодонецка и Лисичанска ►
11 мая, 23:05
Украинская пенсия в Херсоне: Нехватка наличных и отключение интернета
11 мая, 15:21

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция