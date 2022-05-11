В Белгородской области РФ в результате обстрела села погиб один человек, трое ранены

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об обстреле пограничного села Солохи якобы со стороны Украины.



«Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас находится на месте», — написал Гладков в своем телеграм-канале.



По его словам, в селе есть разрушения и «самая тяжелая ситуация за все время обстрелов».⠀



«По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и трое раненых, им оказывается вся необходимая помощь», — сообщил позже Гладков.