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Министр обороны США впервые с начала войны поговорил с главой Минобороны России

13 мая 2022, 20:54

Министр обороны США впервые с начала войны поговорил с главой Минобороны России

Министр обороны США Ллойд Остин сегодня провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу и призвал его к немедленному прекращению огня в Украине, передает Sky News.

Отмечается, что США настаивают на том, чтобы Россия немедленно объявила о прекращении огня в Украине, поскольку конфликт, начавшийся в конце февраля, продолжает обостряться.

По данным Пентагона, Ллойд Остин также подтвердил важность поддержания линий связи.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что это был первый разговор Остина с Шойгу с 18 февраля.

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