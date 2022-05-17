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Около 40 городов и сел Луганской области обесточены полностью — Гайдай

17 мая 2022, 10:35

Около 40 городов и сел Луганской области обесточены полностью — Гайдай

В Луганской области из-за боевых действий 818 трансформаторных подстанций разрушены или отключены, со светом остается только один населенный пункт из 42 подконтрольных. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, без электроэнергии находятся 117510 абонентов в Луганской области.

С газоснабжением на сейчас, после попадания снаряда в магистральный газопровод вблизи Северодонецка, около 21 тысячи потребителей из пяти населенных пунктов. Воду оставшимся в регионе жителям развозят спасатели, так как больше недели водоснабжение отсутствует по всей области.

Ранее Гайдай сообщал, что за сутки в результате обстрелов войск РФ территории Луганской области было убито десятеро мирных жителей.

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