Кладбища во дворах и ни одного уцелевшего здания: Как сегодня выглядит Рубежное

Последствия обстрелов Рубежного. Фото: Сергея Гайдая

Промышленный город Рубежное Луганской области разрушен до основания, уцелевших зданий нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах – кладбища. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Рубежное разделило судьбу Мариуполя. До войны здесь проживало более 60 тысяч жителей, работали на заводах, в бюджетной сфере, в развитом малом предпринимательстве», — отметил Гайдай.



По его словам, сегодня есть три категории жителей: те, кто эвакуировался в безопасные города Украины или выехал за границу, те, кого депортировали в Россию или на оккупированные территории; а также те, что до сих пор живут в подвалах города.



«Разграбленные выжженные кирпичные коробки — это теперь наше Рубежное», — сообщил глава области.



Гайдай добавил, что отстраивать город нужно будет почти с нуля.