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В Украине купят квартиры переселенцам, чье жилье разрушено из-за войны

20 мая 2022, 15:15

В Украине купят квартиры переселенцам, чье жилье разрушено из-за войны

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) начал процедуру закупки квартир для внутренне перемещенных лиц, жилье которых было разрушено в результате российской агрессии. Преимущество будет предоставлено многодетным семьям. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава правления фонда Сергей Комнатный.

По его словам, в соответствии с правительственным постановлением о предоставлении гуманитарной помощи гражданскому населению (постановление №220), выделены первые 100 миллионов гривен для приобретения жилья в деоккупированных регионах.

«Это Киевская, Сумская, Черниговская и Житомирская области. Это пилотные первые деньги, за которые Госмолодежьжилье будет закупать квартиры», — сказал Комнатный.

Количество квартир для ВПЛ по областям. Скриншот

Такие квартиры будут оставаться на балансе ведомства, в государственной собственности. Их, по словам главы фонда, предоставят внутренне перемещенным лицам и тем, чье жилье было разрушено.

«Первоочередное право будет предоставлено многодетным семьям», — подчеркнул Комнатный.

Семьи, которые первыми заселятся в квартиры, определят областные военные администрации совместно с органами местного самоуправления. Во внимание будут приняты количество детей, материальное положение семьи и иные критерии.

Госмолодежьжилье, отметил глава фонда, 10 мая объявило конкурс для продавцов жилья. Сегодня, 20 мая, — последний день подачи заявок владельцами — это могут быть как физические, так и юридические лица. По состоянию на 19 мая фонд получил почти 180 заявок. Со следующей недели межведомственная комиссия займется выбором жилья, которое будет куплено.

«Это должно быть готовое жилье, куда люди смогут сразу заехать», — уточнил глава Госмолодежьжилья.

Требований, чтобы это были квартиры в новостройках — нет.

«Это будет социальная аренда. Люди будут оплачивать лишь стоимость коммунальных услуг», — сообщил Комнатный.

Жить там люди смогут до тех пор, пока их жилье не будет восстановлено либо не будет предоставлена компенсация за разрушенные квартиры.

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