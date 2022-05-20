Есть полностью разрушенные и выгоревшие: Россияне били по школам и жилым массивам на Донетчине

Российские оккупанты сегодня обстреливали населенные пункты вдоль всей линии фронта. В результате повреждено 27 жилых домов и 8 объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«В Марьинской громаде враг обстрелял еще одну школу — на этот раз в Елизаветовке. Под минометный обстрел попала Красногоровка — большая часть города обесточена. Школа и здание суда полностью уничтожены в результате вчерашних обстрелов в Лимане. Также серьезные повреждения получили две многоэтажки в городе: есть полностью выгоревшие квартиры», — написал Кириленко в своем телеграм-канале.



Он также сообщил, что оккупанты снова обстреляли Авдеевский коксохимический завод и жилые кварталы города, но пока нет информации о пострадавших.



Поселок Очеретино подвергся очередному авиаудару — повреждены дом и хозяйственное помещение. Также от обстрелов пострадали жилые массивы других сел громады: Соловьево и Красногоровки.



«На Светлодарском направлении было повреждено электроснабжение Новолуганского, но на вечер специалисты его уже восстановили. В Торецкой громаде под огнем Нью-Йорк и Сухая Балка. В Нью-Йорке один раненый, в Сухой Балке повреждены дом и магазин», — добавил Кириленко.