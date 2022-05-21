Жители оккупированного Донбасса отказываются воевать и сотрудничают с украинскими правоохранителями — ГУР

Мужчины из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей категорически отказываются воевать в вооруженных силах России, даже несмотря на угрозы арестов. Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины (ГУР).



Отмечается, что саботаж призыва на войну усилился после полного разгрома защитниками Украины нескольких подразделений, в состав которых входили насильственно мобилизованные жители Донбасса.



«В российские оккупационные администрации из Москвы поступило срочное указание проводить неотложные мероприятия по поднятию боевого духа оккупантов в военных подразделениях и среди населения на временно неподконтрольных Украине территориях. Завезенные в Донецк и Луганск российские пропагандисты уже снимают агитационные ролики и фильмы об успехах и победах, организуют концерты и создают музеи боевой славы», - рассказали в ГУР.



«На фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день терпят оккупационные войска, население Донбасса пытается саботировать указания захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационных властей», - сказано в сообщении.



Разведчики отметили, что жители оккупированных территорий Донбасса стали по собственной инициативе активнее сотрудничать с правоохранительными органами Украины.