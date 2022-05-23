Der Spiegel: Россия привлекла к войне против Украины правых экстремистов

Российские правые экстремисты и неонацисты принимают участие на стороне РФ в нападении на Украину. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на доклад Федеральной разведывательной службы.



В документе говорится, что против украинской армии воюют две группы: военизированное подразделение ультраправого объединения «Русское имперское движение» «Имперский легион» и группа «Русич». Кроме того, Москва использует как минимум одного правого экстремиста в своих целях, указывается в докладе.



«Имперский легион» уже участвовал в боевых действиях на Донбассе в 2014 и 2015 годах. Через день после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года лидер «Имперского легиона» Денис Гариев написал в Telegram-канале: «Без сомнения, мы выступаем за ликвидацию сепаратистского образования Украина», указывается в докладе.



Telegram-канал «Русского имперского движения» пишет, что Гариев был ранен в Украине, а его заместитель Денис Некрасов в середине мая был убит под Изюмом.



«Русское имперское движение» включено в США и Канаде в список террористических организаций.



Члены группы «Русич», по данным немецкой разведки, стали участниками боевых действий на территории Украины не позднее начала апреля 2022 года. Однако известно, что диверсионно-штурмовая группа «Русич» была сформирована в июне 2014 года и участвовала в боевых действиях в Донбассе до 2015 года и, в частности, принимала участие в боях за луганский и донецкий аэропорты.



Группа «Русич» и ее командир Алексей Мильчаков включены в санкционные списки в Канаде.