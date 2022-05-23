Зеленский заявил о готовности встречаться только с Путиным, без посредников

Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным возможна только, если в ее повестке будет вопрос прекращения войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«У них такая структура принятия решений, что без него решения не принимаются. Все институции объединены решением президента. Без него решения о прекращении войны не будет», – сказал он в понедельник, отвечая на вопросы в «Украинском Доме» в Давосе.



Он отметил, что «желания встречаться с посредниками нет и не будет».



«Я не воспринимаю ни одной встречи ни с кем, кроме президента. Если будет один вопрос – прекращение войны», – сказал он.