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В МИД призвали партнеров ускорить поставки военной помощи

24 мая 2022, 11:12

В МИД призвали партнеров ускорить поставки военной помощи

Украина призывает партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. 

Он отметил, что слишком рано делать вывод о том, что Украина уже имеет все необходимое вооружение.

«Наступление РФ на Донбассе — это беспощадная битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии, БТР», — написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Накануне два десятка стран объявили о новой военной помощи Украине по итогам интернациональной встречи министров обороны.

Ранее в Офисе президента Зеленского отметили, что любое прекращение огня без вывода российских войск с территории Украины приведет к затягиванию и замораживанию конфликта.

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