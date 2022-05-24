В МИД призвали партнеров ускорить поставки военной помощи

Украина призывает партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Он отметил, что слишком рано делать вывод о том, что Украина уже имеет все необходимое вооружение.



«Наступление РФ на Донбассе — это беспощадная битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии, БТР», — написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Накануне два десятка стран объявили о новой военной помощи Украине по итогам интернациональной встречи министров обороны.



Ранее в Офисе президента Зеленского отметили, что любое прекращение огня без вывода российских войск с территории Украины приведет к затягиванию и замораживанию конфликта.