В ходе обстрела Бахмута погибли по меньшей мере 2 человека

Днем 24 мая российские оккупанты обстреляли Бахмут - здания и павильоны стройматериалов получили разрушения, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает «Вільне радіо» со ссылкой на спикера полиции города Павла Дьяченко.



«Есть погибшие, раненые, мы выезжали, фиксировали. Обычные граждане, обычные мирные жители погибли в результате вражеских обстрелов. Следователи работают. Предварительно скажу, что 1 человек травмирован, а 2 человека погибли, но это то, что мы понимаем на месте», — говорит Дяченко.



От российского удара также погибли по меньшей мере 3 собаки, охранявшие территорию базы. Еще одна тяжело ранена.