Мошенники выманивают деньги у родственников пленных и пропавших без вести — Генштаб ВСУ

Мошенники нашли способ наживаться на родственниках военнослужащих, попавших в плен или считающихся пропавшими без вести. О новом виде мошенничества предупредил Генеральный штаб ВСУ.



«Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких, злоумышленники звонят по телефону из скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение предоставить информацию о военном и способствовать освобождению из плена. Также мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников», — сказано в сообщении.



В Генштабе заявили, что представители Вооруженных Сил Украины или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства и не освобождают из плена путем выкупа.



«Никакого сбора средств из членов семей и близких не происходит», - подчеркнули в Генштабе ВСУ.



Отмечается, что вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти.