Число жертв обстрела Харькова возросло до семи человек

В результате сегодняшнего обстрела Харькова погибли 7 человек, еще 17 получили ранения, в том числе 9-летний ребенок. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.
«Враг снова коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без необходимости не находиться на улицах. Прислушиваться к сигналам тревоги и находиться при таких сигналах в укрытиях. Расслабляться еще очень рано», — подчеркнул Синегубов.
Он добавил, что ВСУ оттесняют оккупантов.
«На севере, северо-восточном и Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг несет значительные потери», — отметил глава области.
Ранее советница главы облсовета Наталья Попова сообщила, что после обстрела Харькова уже известно о 5 погибших и 10 раненых, среди которых один ребенок.
Читайте также:Войска РФ обстреляли Балаклею на Харьковщине, есть жертвы