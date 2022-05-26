Число жертв обстрела Харькова возросло до семи человек

В результате сегодняшнего обстрела Харькова погибли 7 человек, еще 17 получили ранения, в том числе 9-летний ребенок. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.



«Враг снова коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без необходимости не находиться на улицах. Прислушиваться к сигналам тревоги и находиться при таких сигналах в укрытиях. Расслабляться еще очень рано», — подчеркнул Синегубов.



Он добавил, что ВСУ оттесняют оккупантов.



«На севере, северо-восточном и Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг несет значительные потери», — отметил глава области.

Ранее советница главы облсовета Наталья Попова сообщила, что после обстрела Харькова уже известно о 5 погибших и 10 раненых, среди которых один ребенок.