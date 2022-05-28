Чтобы защитить Одессу: Береговую оборону Украины усилят ракетами «Гарпун»

Береговую оборону Украины усилят ракетами «Гарпун» (Harpoon). Их будут применять подготовленные команды украинских военных. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.



Резников отметил, что все больше украинских военных получают опыт использования в боевых условиях тяжелого вооружения иностранного производства.



«На передовой уже успешно работают три вида артиллерии калибром 155 мм: гаубица М777, гаубица FH70, САУ "Caesar"… Парк артиллерии 155-миллиметрового калибра пополняется. В Украину уже поступило САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника», — сообщил министр обороны.



По его словам, поступление этой техники стало результатом кооперации нескольких стран.



«Береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon — их будут применять подготовленные украинские команды. Уверен, что боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе — надежно защитить нашу Одессу», — подчеркнул Резников.



Предоставление этих ракет, по словам главы Минобороны, также явилось результатом сотрудничества нескольких государств, что позволило получить «Гарпуны» от датских партнеров с участием британцев.



Также в числе последних поступлений Резников упомянул более 100 американских БПЛА разных типов.