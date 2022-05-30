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Россияне наносят ракетные удары, штурмуют Северодонецк и другие населенные пункты — сводка

30 мая 2022, 19:36

Россияне наносят ракетные удары, штурмуют Северодонецк и другие населенные пункты — сводка

Российские оккупанты продолжают наносить авиаудары и вести артобстрелы Донетчины и Луганщины, пытаются штурмовать на разных направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что на Славянском направлении оккупанты перегруппируют войска для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В направлении населенного пункта Курулька россияне пошли на штурм, безуспешно, и отошли на ранее занятые позиции.

Ситуация на других направлениях фронта:

  • В Донецком направлении враг, кроме артиллерийских обстрелов, нанес авиационные удары в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Северск.
  • В Лиманском направлении оккупанты перегруппируются и готовятся к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов выдвижения через водные препятствия.
  • На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Устиновка, боевые действия продолжаются.
  • На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганское и Берестовое.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг успеха не имеет, пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники.

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