Россияне наносят ракетные удары, штурмуют Северодонецк и другие населенные пункты — сводка

Российские оккупанты продолжают наносить авиаудары и вести артобстрелы Донетчины и Луганщины, пытаются штурмовать на разных направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Отмечается, что на Славянском направлении оккупанты перегруппируют войска для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В направлении населенного пункта Курулька россияне пошли на штурм, безуспешно, и отошли на ранее занятые позиции.



Ситуация на других направлениях фронта:

В Донецком направлении враг, кроме артиллерийских обстрелов, нанес авиационные удары в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Северск.

В Лиманском направлении оккупанты перегруппируются и готовятся к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов выдвижения через водные препятствия.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Устиновка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганское и Берестовое.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг успеха не имеет, пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники.