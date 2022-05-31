Стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против РФ

В Европейском союзе договорились о шестом пакете санкций против РФ с частичным эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак и опубликовал детали.



В планах ЕС запертить импорт нефти морем через порты, что составляет 2/3 той нефти и нефтепродуктов, которую Россия продает в страны Европы, новые ограничительные меры временно не коснутся импорта по нефтепроводу.



Со ссылкой на подсчеты Bloomberg, Ермак сообщил, что из-за этого частичного эмбарго на нефть Россия может потерять около 10 миллиардов долларов прибыли в год.



Кроме этого шестой пакет санкций против РФ, по словам главы ОП, включает:

Отключение Сбербанка от SWIFT.

Блокировку трансляции трех государственных вещателей РФ в ЕС.

Расширение списка российских подсанкционных лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Также Андрей Ермак сказал, что Евросоюз планирует до конца этого года отказаться от 90% нефтяного импорта из России. Об этомранее заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. К тому же он подтвердил наличие планов у ЕС совместно с партнерами из G7 выделить Украине 9 млрд евро финансовой помощи.

Вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что война РФ против Украины может продлиться долго. Он призвал союзников быть готовыми оказывать поддержку украинскому народу в течение длительного времени.