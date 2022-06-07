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Япония вводит новые санкции против РФ и Беларуси

07 июня 2022, 09:58

Япония вводит новые санкции против РФ и Беларуси

Власти Японии вводят новые ограничительные меры против банковского сектора России и Беларуси из-за полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает издание «Nikkei Asia».

По данным МИД Японии, в рамках дополнительных санкций против России под ограничительные меры попадают два российских банка: «Московский кредитный банк» и «Россельхозбанк».

В санкционный список добавлен также еще один белорусский банк «Белинвестбанк» (Белорусский банк развития и реконструкции).

Активы указанных финучреждений будут заморожены на территории Японии.

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