Япония вводит новые санкции против РФ и Беларуси

Власти Японии вводят новые ограничительные меры против банковского сектора России и Беларуси из-за полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает издание «Nikkei Asia».



По данным МИД Японии, в рамках дополнительных санкций против России под ограничительные меры попадают два российских банка: «Московский кредитный банк» и «Россельхозбанк».



В санкционный список добавлен также еще один белорусский банк «Белинвестбанк» (Белорусский банк развития и реконструкции).



Активы указанных финучреждений будут заморожены на территории Японии.

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