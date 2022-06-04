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Российский подсанкционный банк заходит в Донецк

04 июня 2022, 13:03

Российский подсанкционный банк заходит в Донецк

Российское финансовое учреждение ПАО «Промсвязьбанк» будет предоставлять услуги на территории, подконтрольной группировке «ДНР». Соответствующее «постановление» опубликовано на сайте главы так называемой «ДНР» Дениса Пушилина.

Отмечается, что российскому банку разрешили осуществлять банковскую деятельность: предоставлять банковские и иные финансовые услуги, в том числе кредитование.

«Промсвязьбанк», согласно «документу», сможет «открывать филиалы и дополнительные офисы, удаленные точки, совершать банковские операции и сделки».

«Документ» вступил в силу 3 июня.

Также сообщается, что сотрудники российского банка будут предоставлять услуги в отделениях «ЦРБ ДНР». Для этого им выделят рабочие места в помещениях. Совмещать работу в российском банке и работу в «ЦРБ ДНР» могут сотрудники «республиканского» финучреждения.

Отметим, что «Промсвязьбанк» принадлежит государству — РФ, являясь основным кредитором оборонно-промышленного сектора РФ и обслуживая 70% гособоронзаказа. В феврале нынешнего года США ввели против него санкции: банк не сможет вести бизнес в Штатах, а все его активы в юрисдикции страны заморожены. Санкции также ввели Великобритания и ЕС. Украина ввела санкции против банка государства-агрессора в 2019 году. 

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