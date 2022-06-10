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Ракетный удар и артобстрелы: Под огонь российской армии попала Днепропетровская область

10 июня 2022, 08:26

Ракетный удар и артобстрелы: Под огонь российской армии попала Днепропетровская область

Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии, ранена женщина. Также нанесен ракетный удар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Напряженные и ночь, и утро. Ночью враг снова обстрелял Криворожский район. Под огонь попали сразу три громады. В Зеленодольской громаде есть разрушения. 41-летняя женщина получила осколочное ранение. В Широковской и Апостоловской — никто не пострадал», — проинформировал глава ОВА.

Резниченко добавил, что наутро оккупанты нанесли ракетный удар по Днепровскому району.

«Предварительно, без пострадавших. Но детали выясняем. Сильный утренний пожар в Днепре с вражеской атакой не связан. Горело на одном из предприятий города. Спасатели огонь уже усмирили», — сообщил он.

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