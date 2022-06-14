Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Покупателей хватает: Какие цены на продукты в прифронтовом Славянске

14 июня 2022, 20:48

Покупателей хватает: Какие цены на продукты в прифронтовом Славянске

В прифронтовом Славянске на Донетчине большинство магазинов закрыты. На местных рынках славянцы продают урожай, который им удалось вырастить. Какие цены на продукты и что можно купить в прифронтовом городе — видели журналисты «Новостей Донбасса».

Из более 100-тысячного населения в Славянске осталась лишь четверть. Многие местные жители временно выехали в более безопасные места. Большинство оставшихся людей не собираются покидать свой родной город.

В Славянске магазины, которые не закрылись, работают только до 16:00. На стихийных рынках славянцы продают свой урожай и продукты сельского хозяйства.

«Сейчас же видите, жизнь какая. Людям воду надо, им хлеб надо, молока немножко надо, такие продукты, в основном. Молоко очень дешево по сравнению с его себестоимостью», — говорит один из продавцов.

В супермаркете продуктов достаточно, к примеру, молодую картошку можно купить за 59 гривен за килограмм, кефир — за 20 гривен. На полках магазинов гречка — по 70 гривен за килограмм, рис — по 40 гривен, консервированная каша со свининой — по 77 гривен за баночку, помидоры — от 93 до 139 гривен за килограмм, сладкий перец паприка — 199 гривен.

«Раньше было побольше людей, сейчас просто военных очень много, ну, и бабушки, которые не успели выехать или не за что им выезжать», — рассказывает продавщица на местном рынке.

Девушка говорит, что сама выезжать не планирует, потому что «ехать некуда и не за что». По ее словам, в последнее время сильно выросли в цене крупы, мука, масло.

На рынке огурцы продают по 60 гривен за килограмм, кабачки — по 45 гривен, цветную капусту — по 50 гривен.

«Покупателей хватает. Кажется, людей в городе добавилось, скорей всего, вернулись», — поделилась другая продавщица.

Она отметила, что цены на продукты поднимались, но сейчас начали немного снижаться. Женщина говорит, что сама выехать не может, потому что ухаживает за пожилым отцом, а внуков отправила в безопасное место. «За детей страшнее всего, а мы уже будем здесь, в родном городе», — сказала жительница Славянска.

Читайте также:

Россияне пытаются развить наступление на Славянск — сводка Генштаба ВСУ 

Еще по теме

Места
Славянск
Прочее
цены на продукты

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:39
«Четыре месяца не знаем, живы или нет»: Жены насильно мобилизованных в «ДНР» записали видеообращение
19:59
«ДНР» подчинила оккупированный Святогорск и несколько сел «администрациям» Енакиево и Шахтерска
17:03
Пожизненное заключение грозит «начальнику военкомата» в Горловке
16:36
«ДНР»: Двое мирных жителей погибли под Волновахой, ранена женщина в Донецке
15:50
Разбит снарядами и обворован: Как выглядит стадион ФК «Мариуполь»
14:20
В Луганск прибыли 17 автомобилей российского «гумконвоя»
13:49
«ДНР»: В Горловке погиб мужчина, в Донецке и Макеевке ранены мирные жители
13:32
Пушилин и Пасечник поучаствуют в петербургском форуме. Там выступит Путин
11:50
«ДНР» показала стелу на въезде в Оленовку в цветах флага РФ
10:40
В Донецке обстреляли склад с транспортом, на котором были буквы «Z»
09:49
У Пушилина появился еще один «советник» из Новосибирска
09:18
«ДНР» заявила о пяти погибших в Донецке из-за обстрелов в понедельник
09:17
88 «азовцев» перевезли из Луганска в Суходольск — росСМИ
00:45
Обстрелы Донецка не прекращаются. На заводе «Азот» остаются 500 гражданских. Дайджест НД за день ►
22:33
Число погибших от обстрелов в Донецке возросло до четырех человек
все новости
21:59
Сегодня из Луганщины удалось эвакуировать 21 человека
21:39
«Четыре месяца не знаем, живы или нет»: Жены насильно мобилизованных в «ДНР» записали видеообращение
20:48
Покупателей хватает: Какие цены на продукты в прифронтовом Славянске
20:33
В Украине разминировали уже 2 млн гектаров территории
19:59
«ДНР» подчинила оккупированный Святогорск и несколько сел «администрациям» Енакиево и Шахтерска
19:36
Мэру Святогорска сообщили о подозрении в госизмене
19:09
Минобороны: Украина получила от западных партнеров только 10% запрошенных вооружений
18:57
Оккупанты пытаются усилить группировку для захвата Северодонецка — Генштаб
18:37
Кабмин ввел удаленную идентификацию для пенсионеров с оккупированных территорий
18:27
Украинцы подали более 200 тысяч заявлений о поврежденном жилье через «Дію»
17:58
В Украине запретили деятельность шести пророссийских партий
17:35
Зеленский: Продолжительный мир с РФ зависит от российской стороны
17:19
Кабмин упростил порядок фиксации повреждений зданий и сооружений в результате боевых действий
17:03
Пожизненное заключение грозит «начальнику военкомата» в Горловке
16:36
«ДНР»: Двое мирных жителей погибли под Волновахой, ранена женщина в Донецке
все новости
ВИДЕО
Покупателей хватает: Какие цены на продукты в прифронтовом Славянске
14 июня, 20:48
В Донецке обстреляли склад с транспортом, на котором были буквы «Z»
14 июня, 10:40
Разрушен второй мост в Северодонецк, и День России в оккупации. Дайджест НД за день ►
13 июня, 00:35

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция