Покупателей хватает: Какие цены на продукты в прифронтовом Славянске

В прифронтовом Славянске на Донетчине большинство магазинов закрыты. На местных рынках славянцы продают урожай, который им удалось вырастить. Какие цены на продукты и что можно купить в прифронтовом городе — видели журналисты «Новостей Донбасса».



Из более 100-тысячного населения в Славянске осталась лишь четверть. Многие местные жители временно выехали в более безопасные места. Большинство оставшихся людей не собираются покидать свой родной город.



В Славянске магазины, которые не закрылись, работают только до 16:00. На стихийных рынках славянцы продают свой урожай и продукты сельского хозяйства.



«Сейчас же видите, жизнь какая. Людям воду надо, им хлеб надо, молока немножко надо, такие продукты, в основном. Молоко очень дешево по сравнению с его себестоимостью», — говорит один из продавцов.



В супермаркете продуктов достаточно, к примеру, молодую картошку можно купить за 59 гривен за килограмм, кефир — за 20 гривен. На полках магазинов гречка — по 70 гривен за килограмм, рис — по 40 гривен, консервированная каша со свининой — по 77 гривен за баночку, помидоры — от 93 до 139 гривен за килограмм, сладкий перец паприка — 199 гривен.



«Раньше было побольше людей, сейчас просто военных очень много, ну, и бабушки, которые не успели выехать или не за что им выезжать», — рассказывает продавщица на местном рынке.



Девушка говорит, что сама выезжать не планирует, потому что «ехать некуда и не за что». По ее словам, в последнее время сильно выросли в цене крупы, мука, масло.



На рынке огурцы продают по 60 гривен за килограмм, кабачки — по 45 гривен, цветную капусту — по 50 гривен.



«Покупателей хватает. Кажется, людей в городе добавилось, скорей всего, вернулись», — поделилась другая продавщица.



Она отметила, что цены на продукты поднимались, но сейчас начали немного снижаться. Женщина говорит, что сама выехать не может, потому что ухаживает за пожилым отцом, а внуков отправила в безопасное место. «За детей страшнее всего, а мы уже будем здесь, в родном городе», — сказала жительница Славянска.