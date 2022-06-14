Сегодня из Луганщины удалось эвакуировать 21 человека

Из Луганской области сегодня вывезли 21 человека. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«С каждым днем спасать жизнь становится все опаснее. Каждый раз пытаемся собрать как можно больше людей в эвакуационный транспорт, потому что когда состоится следующая попытка — не знает никто», — отметил Гайдай.



Он сообщил, что эвакуацию проводили спасатели, в числе эвакуированных — четыре ребенка и два человека с инвалидностью.



«Также в регион доставлено еще 4 тонны гуманитарной помощи для оставшихся людей», — добавил глава области.