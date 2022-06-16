В Донецке намерены восстановить «Донбасс Арену»

Стадион «Донбасс Арена» в оккупированном Донецке собираются восстановить. Об этом заявил глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин в интервью российскому «Матч ТВ».



Пушилин уверяет, что специалисты уже оценили повреждения.



«Ситуация не критичная. Были подозрения, что у арены серьезные повреждения в результате обстрелов от 2014 года, и их трудно будет восстановить. Но никаких серьезных повреждений нет», — сказал глава группировки.



Пушилин утверждает, что пока не может назвать в цифрах, сколько это будет стоить.



По его словам, в следующем году можно будет говорить о «воссоздании» футбольной команды «Шахтер».

Напомним, что футбольный клуб «Шахтер» был вынужден покинуть Донецк в 2014 году из-за захвата города боевиками. Сейчас клуб готовится к выступлению в Лиге чемпионов в новом сезоне.



Отметим, что еще в конце 2020 года в неподконтрольном Украине Донецке появилась футбольная команда под названием «Шахтер».