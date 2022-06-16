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Макрон подтвердил договоренность стран Запада не поставлять Украине самолеты и танки

16 июня 2022, 22:42

Макрон подтвердил договоренность стран Запада не поставлять Украине самолеты и танки

Страны Запада имеют договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности, штурмовые самолеты и танки, чтобы избежать втягивания в войну с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает «Укринформ».

«Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенное вооружение, как, например, штурмовые самолеты или танки — было договорено не поставлять, и президент Зеленский в курсе этой договоренности», — сказал Макрон.

Он также добавил, что Франция помогает Украине главным образом боеприпасами и «определенными видами вооружений», бронированной техникой, а также предоставила 12 самоходных гаубиц «Цезарь». Также Франция намерена передать еще шесть «Цезарей».

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