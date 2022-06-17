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Германия передаст Украине реактивные системы MARS-II

17 июня 2022, 14:57

Германия передаст Украине реактивные системы MARS-II

Германия передаст Украине три реактивные системы залпового огня MARS-II. Об этом сообщает Министерство обороны ФРГ.

«Вместе мы поддерживаем Украину. В тесном сотрудничестве с США и Великобританией, Германия поставит три системы залпового огня MARS-II со склада Бундесвера в виде пакета. Обучение украинских солдат теперь начнется быстро», — говорится в сообщении.

Реактивная система MARS-II может стрелять ракетами с различными режимами действия на расстояние до 84 км. Ее технические характеристики можно посмотреть здесь.

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