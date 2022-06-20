Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию на пленарном заседании в понедельник. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.



Решение поддержали 259 голосами.



В субботу президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о ратификации Конвенции. Этому предшествовала соответствующая петиция, набравшая необходимое количество голосов.



Стамбульская конвенция — это международный документ, юридически обязывающий создать правовую базу для борьбы с разными видами насилия в отношении женщин и домашнего насилия.



Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, но, как отмечает «Заборона», все эти годы не ратифицировала ее из-за протестов церквей и консервативных политиков против употребленного в ней термина «гендер».