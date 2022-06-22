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ВСУ поразили несколько целей на острове Змеиный

22 июня 2022, 06:05

ВСУ поразили несколько целей на острове Змеиный

ВСУ поразили на острове Змеиный в Черном море зенитно-ракетный комплекс «Панцирь С1», радиолокационную станцию ​​и несколько единиц автомобильной техники. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Отмечается, что за минувшие сутки ВСУ на южном направлении выполнили 150 огневых задач, авиация нанесла пять ударов по противнику.

Российские войска нанесли два авиационных удара вертолетами по позициям ВСУ в Николаевской области, потерь нет. Также истребитель противника ударил двумя управляемыми ракетами «воздух-воздух» по паре украинских самолетов. Благодаря слаженной работе штурмовик и истребитель уклонились от удара.

Попытки противника разведать позиции украинских военных в Николаевской области были прерваны точной работой зенитно-ракетного подразделения. Подтвержденные потери оккупантов за сутки составили 49 солдат и офицеров, две самоходных гаубицы «Мста-С», тягач, станция ​​радиоэлектронной борьбы, состав с боеприпасами, а также пять единиц бронетехники.

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