За сутки в Донецкой области восстановлено электроснабжение в 18 населенных пунктах

За минувшие сутки, 23 июня ремонтные бригады смогли восстановить электропитание в 18 населенных пунктах Краматорского, Бахмутского и Покровского районов. Снова со светом – 7 483 домохозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.



Большая часть абонентов, более 5 тысяч домохозяйств, из этого числа находится в Селидовской громаде.



В компании подчеркивают, что ситуация в области продолжает оставаться стабильно тяжелой. Боевые действия постоянно разрушают электроинфраструктуру региона, особенно на севере области.



В настоящее время без света 323 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.