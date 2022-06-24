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Должны были помочь захватить Украину: СБУ разоблачила агентурную сеть РФ с участием нардепа

24 июня 2022, 18:33

Должны были помочь захватить Украину: СБУ разоблачила агентурную сеть РФ с участием нардепа

Служба безопасности Украина разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ (ГРУ), которая должна была участвовать в захвате Украины и обеспечивать заход в города российских военных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сеть агентов РФ входил народный депутат Андрей Деркач, который, по данным следствия, курировал создание частных охранных предприятий в разных регионах, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

«Оперативная разработка сети велась давно, но окончательно СБУ нейтрализовала ее в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова. Собственно, он, являясь негласным сотрудником ГУ ГШ России с позывным "Ветеран", был связистом и финансовым курьером между спецслужбами России и Деркачом», — говорится в сообщении.

После задержания Колесников пошел на соглашение по обвинению и дал много показаний. В мае суд уже объявил ему приговор о государственной измене. Он рассказал детали деятельности сети и отведенную ей роль в подготовке к полномасштабной войне.

Колесников рассказал, что Деркач был завербован в 2016 году, с ним лично работало высшее руководство ГРУ – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

В частности, нардеп получал средства от РФ для создания частных охранных предприятий (ЧОП), которые оккупанты планировали использовать для захвата Украины, — по 3-4 миллиона долларов раз в несколько месяцев. Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих денег осела в карманах Деркача.

«При входе войск, когда будет ясно, что города сдаются, эти ЧОПы должны были обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города», — сообщил Колесников.

Также он рассказал, что ГРУ при захвате столицы планировало использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории Беларуси. Оттуда — быстро продвинуться в Киев, захватить Правительственный квартал и собрать вече в Верховной Раде, которое проголосовало бы за создание нового правительства.

«Однако, эти планы были полностью разрушены украинскими защитниками», — подчеркивают в СБУ.

В отношении народного депутата Андрея Деркача Генеральным прокурором начато досудебное расследование.

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