СМИ сообщило о новом ударе по вышке в Черном море

В Черном море снова обстреляна, предположительно ракетой, вышка российского «Черноморнефтегаза». Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.



По его данным, удар был нанесен сегодня ночью по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида». Снаряд угодил в вертолетную площадку, оставив дыру диаметром почти пять метров.



Пострадавших в результате обстрела нет.

20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам «Черноморнефтегаза», которые также называют «вышками Бойко». Буровые установки были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году.