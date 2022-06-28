В РФ угрожают Третьей мировой за «попытку посягнуть на Крым»

Если Украина вступит в НАТО и начнет возвращать под свой контроль оккупированный Россией Крым, то в мире может начаться Третья мировая война. Такие угрозы озвучил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передают российские «Аргументы и факты».



По его словам, для России Украина в НАТО «на порядок опаснее», чем вступление в Альянс Швеции и Финляндии. Это связано, уверяет Медведев, с наличием «неурегулированных территориальных споров».



«Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим Альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — заявил заместитель председателя Совбеза РФ.

Напомним, в МИД РФ обвинили Евросоюз и НАТО в создании коалиции для войны с Россией.