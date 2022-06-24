В МИД РФ обвинили Евросоюз и НАТО в создании коалицию для войны с Россией

Евросоюз и НАТО собирают коалицию для войны с России. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Подобные выводы он сделал на основании предоставления Украине статуса кандидата в Европейский Союз.



«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность ЕС каким-то образом рассосется или изменится в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы избрали. Когда началась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против СССР. Сейчас также ЕС вместе с НАТО собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Россией», — сказал он на пресс-конференции в Баку.

Напомним, что 23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус официальных кандидатов в члены Евросоюза. Это решение поддержали все лидеры ЕС, а президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидала предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз 120 дней и 30 лет.