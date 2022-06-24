Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В МИД РФ обвинили Евросоюз и НАТО в создании коалицию для войны с Россией

24 июня 2022, 15:02

В МИД РФ обвинили Евросоюз и НАТО в создании коалицию для войны с Россией

Евросоюз и НАТО собирают коалицию для войны с России. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Подобные выводы он сделал на основании предоставления Украине статуса кандидата в Европейский Союз.

«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность ЕС каким-то образом рассосется или изменится в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы избрали. Когда началась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против СССР. Сейчас также ЕС вместе с НАТО собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Россией», — сказал он на пресс-конференции в Баку.

Напомним, что 23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус официальных кандидатов в члены Евросоюза. Это решение поддержали все лидеры ЕС, а президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидала предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз 120 дней и 30 лет.

Еще по теме

Места
Украина-Ес
Организации
НАТО-Украина
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:49
«ДНР» сообщила о смерти ребенка, раненого в Петровском районе Донецка
23:36
ВСУ отступают от Северодонецка, а в Донецке проблема с убежищами. Дайджест НД за день ►
20:23
«ДНР» ввела «уголовную ответственность» за «фейки» о действиях госорганов РФ, «Л-ДНР» за пределами их границ
17:58
Оккупанты смягчили режим выезда из Мариуполя в сторону подконтрольной Украине территории
17:03
В «ДНР» заявили о гибели женщины в Петровском районе Донецка из-за обстрела
16:43
В Донецке закрыли все отделения «Почты Донбасса» в Киевском районе
16:13
Россия ищет чиновников из регионов, чтобы отправить на Донетчину и Луганщину
12:21
До 2 тысяч украинских военных заблокированы в районе Горского и Золотого, заявили в Минобороны РФ
11:37
«ДНР» и «ЛНР» назвали количество погибших и раненых за сутки
11:24
В Мариуполе повышается риск распространения болезней из-за мусора
10:46
«ЛНР» заявила о захвате Горского и Золотого
10:24
В Херсоне подорвали автомобиль коллаборанта: он погиб на месте
09:52
В Алчевске произошел неудачный пуск ракеты
23:25
«ЛНР» заявила о захвате 4 сел на Луганщине, а в Донецке горел ДМЗ. Дайджест НД за день ►
19:58
Россияне планируют провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября
все новости
09:38
Оккупанты нанесли ракетные удары по Львовщине с Черного моря
09:10
ВСУ остановили наступление армии РФ под Бахмутом
08:21
Российская армия атакует Лисичанск с юга
23:49
«ДНР» сообщила о смерти ребенка, раненого в Петровском районе Донецка
23:36
ВСУ отступают от Северодонецка, а в Донецке проблема с убежищами. Дайджест НД за день ►
22:49
Арестович опроверг сообщения об окружении группировки ВСУ возле Горского и Золотого
22:35
Сегодня из-за обстрелов оккупантов погибли пятеро мирных жителей Донецкой области
21:57
СБУ задержала еще одного жителя Бахмута, который собирал для оккупантов информацию про ВСУ
21:26
Волонтеры Славянска: «Будем последними уезжать из города»
20:48
В Украине погибли более 4600 мирных жителей — УВКПЧ ООН
20:23
«ДНР» ввела «уголовную ответственность» за «фейки» о действиях госорганов РФ, «Л-ДНР» за пределами их границ
19:38
В Славянске остается около четверти жителей
18:57
Бомбардировки и артобстрелы: В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе
18:33
Должны были помочь захватить Украину: СБУ разоблачила агентурную сеть РФ с участием нардепа
17:58
Оккупанты смягчили режим выезда из Мариуполя в сторону подконтрольной Украине территории
все новости
ВИДЕО
ВСУ отступают от Северодонецка, а в Донецке проблема с убежищами. Дайджест НД за день ►
24 июня, 23:36
Имеет стратегическое значение: Военные показали село под Лисичанском
24 июня, 16:20
Последствия атак оккупантов в Донецкой области показал Кириленко
24 июня, 10:20

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция