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Возросло число жертв российского ракетного удара по ТЦ в Кременчуге

30 июня 2022, 18:51

Возросло число жертв российского ракетного удара по ТЦ в Кременчуге

В Кременчуге под завалами торгового центра «Амстор», разрушенного ударом российской ракеты, нашли останки еще пяти человек. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.  

«По состоянию на 15.30, на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор" дополнительно обнаружено 5 фрагментов тел», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала работ обнаружено 22 фрагмента тел.

27 июня российские войска нанесли ракетный удар по торговому центру «Амстор» в Кременчуге. Вторая ракета повредила здание предприятия «Кредмаш», которое производило запчасти для гражданских автомобилей.

В результате удара по ТЦ погибли по меньшей мере 18 человек, 65 пострадали.

В Минобороны РФ заявили, что нанесли удар «по ангарам с вооружением и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран», торговый центр назвали «неработающим». При этом известно, что ТЦ работал.

29 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает терактом попадание российской ракеты в торговый центр «Амстор» в Кременчуге.

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