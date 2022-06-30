Россияне зашли на окраины Лисичанска, но город не окружен — Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Лисичанске. По его словам, город не окружен.



«Российские войска есть на окраинах Лисичанска, но об уличных боях речь еще не идет», — сказал он в эфире телемарафона.



Гайдай отметил, что оккупанты обстреливают город по нескольким направлениям, артиллерии и личного состава противника вблизи Лисичанска очень много. По его словам, риски окружения есть, но ВСУ контролируют ситуацию.



«Смотрите, такие риски в принципе есть, и они давно есть, потому что давно пытались Попасную перерезать или с Белогоровки — такие варианты в теории есть. Но на практике наши военные видят всю карту боевых действий, видят, откуда подходят вражеские силы, видят, где у них есть резервы, где могут быть определенные проблемы. Потому они там все контролируют», — пояснил он.



Также Гайдай подчеркнул, что информация о том, что Лисичанск якобы уже окружен, которую распространяют российские пропагандисты, является ложной.



«Лисичанск не окружен. Рекомендуем людям постоянно находиться в укрытиях, ведь эвакуация пока невозможна», — сказал глава области.



Он также добавил, что оккупанты дистанционно минируют дороги.

Ранее в группировке «ЛНР» заявили, что российские силы захватили территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).



По данным Генштаба ВСУ, россияне удерживают только северо-западную и юго-восточную части завода.