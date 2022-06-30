Ситуация на Донбассе: Оккупанты штурмуют Лисичанский НПЗ, ВСУ отбивают атаки на разных направлениях

Российские захватчики штурмовали район Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, сейчас они удерживают северо-западную и юго-восточную части завода. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на вечер 30 июня.



Отмечается, что оккупанты вели штурмовые действия в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, населенного пункта Тополевка и северной части населенных пунктов Вовчояровка и Малорязанцево, частично успешно, удерживают под огневым контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск. Наступление оккупантов в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские военные остановили и заставили оккупантов отойти.



«На Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Довгенькое – Мазановка наши воины успешно отбили. Противник отошел. Вел штурмовые действия с целью взятия под полный контроль населенного пункта Богородичное, успеха не имел. Вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Вернополье и Красная Поляна», — говорится в сводке.



На Краматорском направлении оккупанты нанесли авиаудар в районе населенного пункта Татьяновка.



На Бахмутском направлении россияне нанесли ракетно-авиационный удар в районе Соледара, обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Белогоровка, Покровское, Клиновое и Новолуганское.



«Все попытки наступательных и штурмовых действий оккупантов в направлениях Николаевка – Спирное, Владимировка – Покровское, Доломитное – Углегорская ТЭС наши защитники успешно остановили», — отметили в Генштабе.



Кроме того, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреливали позиции ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения, нанесли ракетный удар по окрестностям Авдеевки и вели воздушную разведку БПЛА типа «Орлан-10».