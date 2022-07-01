В Мариуполе под завалами дома обнаружили более 100 тел мирных жителей

Под завалами дома на мкр Восточный в Мариуполе обнаружены тела более сотни мирных жителей. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



«Новая братская могила под завалами на Левобережье. Улица Киевская, 53. Вновь более 100 тел людей с конца февраля. Оккупанты рядом разбирают завалы, опять о перезахоронении речь не идет. Люди фактически продолжают жить в склепах», - рассказал Андрющенко.



По его данным, эксгумация в Мариуполе фактически остановлена.

27 июня при обследовании зданий в Левобережном районе в доме, в который попала российская авиабомба, также обнаружены более 100 тел погибших от обстрела.