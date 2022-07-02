Авиаудары и штурм под Славянском: В Генштабе рассказали о боях на Донбассе

На Донбассе российская армия предпринимала безуспешные попытки наступления в районе Верхнекаменского Бахмутского района и Богородичного Славянского района. Оккупанты нанесли ряд авиаударов. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.



По информации военных, на Славянском направлении противник ведет оборонительные бои. Также штурмовал Богородичное — успеха не имел. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Богородичное, Краснополье, Адамовка, Сухая Каменка, Гусаровка и Криничное. Кроме того, захватчики пытаются усовершенствовать систему логистического обеспечения на этом направлении.



На Краматорском направлении обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Маяков и Донецкого, а на Лисичанском — Золотаровки и Верхнекаменского. В направлении последнего оккупанты вели наступление — успеха не имели, отошли.



На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Вершины, Бахмута и Спорного. Также враг нанес авиаудары в районе Вершины.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали из артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Шумы, Нью-Йорк, Зализное, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Шевченко. Вражеские авиационные удары зафиксированы вблизи Новобахмутовки и Авдеевки.