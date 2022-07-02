Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Авиаудары и штурм под Славянском: В Генштабе рассказали о боях на Донбассе

02 июля 2022, 09:24

Авиаудары и штурм под Славянском: В Генштабе рассказали о боях на Донбассе

На Донбассе российская армия предпринимала безуспешные попытки наступления в районе Верхнекаменского Бахмутского района и Богородичного Славянского района. Оккупанты нанесли ряд авиаударов. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

По информации военных, на Славянском направлении противник ведет оборонительные бои. Также штурмовал Богородичное — успеха не имел. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Богородичное, Краснополье, Адамовка, Сухая Каменка, Гусаровка и Криничное. Кроме того, захватчики пытаются усовершенствовать систему логистического обеспечения на этом направлении.

На Краматорском направлении обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Маяков и Донецкого, а на Лисичанском — Золотаровки и Верхнекаменского. В направлении последнего оккупанты вели наступление — успеха не имели, отошли.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Вершины, Бахмута и Спорного. Также враг нанес авиаудары в районе Вершины.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали из артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Шумы, Нью-Йорк, Зализное, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Шевченко. Вражеские авиационные удары зафиксированы вблизи Новобахмутовки и Авдеевки.

Еще по теме

Прочее
Война ситуация на фронте
Организации
Генштаб ВСУ
Места
Славянск Лисичанск Бахмут

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:12
Обстрел Одессы. В Донецке протест против мобилизации. Дайджест НД за день ►
22:25
«ЛНР» заявила о захвате двух населенных пунктов на Луганщине
21:48
«ЛНР» заняла помещение, где был офис СММ ОБСЕ в Луганске
20:10
Ведут в комнату, где нужно принимать «присягу»: В Донецке начали раздавать паспорта РФ
18:55
«ДНР» заявила об обстреле Ясиноватой, есть погибший и раненые
17:58
В оккупированных Ровеньках горит нефтебаза
17:23
«ДНР»: Приговоренный к смерти марокканец обжаловал решение «суда»
16:07
В Донецке выпускников «академии МВД ДНР» забирают на фронт. Родители устроили пикет
15:07
В «ДНР» заявили, что из-за обстрела в Донецке ранен мирный житель
13:49
«ДНР»: Городские телефоны Донецка переводят на российский код
11:20
Россия открыла пункт раздачи паспортов в Луганске. Раньше нужно было ехать в Ростовскую область
10:46
В Мариуполе под завалами дома обнаружили более 100 тел мирных жителей
10:25
Оккупанты в Мариуполе расчищают акваторию порта с помощью буксирного крана
10:00
«ДНР»: За сутки в ходе обстрелов получили ранения семь человек
08:10
В Донецкой области за сутки погибли четыре человека, еще 18 ранены – глава ОВА
все новости
10:14
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проверил российские войска в Украине
09:56
В Донецкой ОВА назвали количество погибших и раненых за сутки
09:24
Авиаудары и штурм под Славянском: В Генштабе рассказали о боях на Донбассе
08:52
Войска РФ атакуют Лисичанск с разных сторон, привлекли много техники — Гайдай
08:16
Славянск попал под обстрел: Четверо погибших, семь человек ранены
00:12
Обстрел Одессы. В Донецке протест против мобилизации. Дайджест НД за день ►
23:07
Российские оккупанты ударили фосфорными бомбами по острову Змеиный
22:52
Российская армия обстреляла Бахмут, есть раненые
22:44
Льготная растаможка: Сколько и каких авто ввезли украинцы
22:25
«ЛНР» заявила о захвате двух населенных пунктов на Луганщине
21:57
США выделили новый пакет военной помощи Украине на 820 миллионов долларов
21:48
«ЛНР» заняла помещение, где был офис СММ ОБСЕ в Луганске
21:18
ВСУ заставили оккупантов отойти с окраины Лисичанска — Генштаб
20:52
В пяти населенных пунктах Донецкой области снова есть свет
20:10
Ведут в комнату, где нужно принимать «присягу»: В Донецке начали раздавать паспорта РФ
все новости
ВИДЕО
Обстрел Одессы. В Донецке протест против мобилизации. Дайджест НД за день ►
02 июля, 00:12
Лисичанск под угрозой захвата. В Мариуполе «отжимают» квартиры. Дайджест НД за день ►
01 июля, 00:11
Люди боятся выходить из подвалов: Как выживает Авдеевка под огнем артиллерии оккупантов
30 июня, 23:22

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция