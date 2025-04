Во время переговоров Трампа с Зеленским в Италии должен был присутствовать Макрон 

Президент Франции Эммануэль Макрон, скорее всего, должен был присутствовать во время переговоров лидеров Украины и Америки. Однако Дональд Трамп настоял, что встреча с украинским главой должна пройти с глазу на глаз. Об этом следует из видео, опубликованного ранее Белым домом.



Как отмечается, сначала на месте встречи Трампа и Зеленского стояли три стула, также в зале присутствовал Макрон, который уверенно подошел к лидерам.





Затем президент Франции поздоровался с Зеленским, а Трамп, в свою очередь, что-то ему сказал, и вскоре тот ушел. Далее общение продолжалось только с Зеленским.

Macron wanted to sit in on Trumps ad hoc meeting with the Narcofuhrer.



Trump told Macron to sit it out.



Macroleon did as he was told. pic.twitter.com/avS9VpzbrL