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Зеленский назвал самой сложной ситуацию на фронте на востоке Украины

08 июля 2022, 13:47

Зеленский назвал самой сложной ситуацию на фронте на востоке Украины

Самая сложная ситуация на фронте на Донбассе, где российские войска не обращают внимания на потери своей живой силы и техники. Об этом в интервью CNN заявил президент Владимир Зеленский.

«На востоке очень сложная ситуация для нас. У нас разная ситуация по всей стране, но самая сложная именно на Донбассе. У них (войск РФ – ред.) больше артиллерии, РСЗО, жертв, но они как не считают технику, так и не считают потери, а мы считаем, в первую очередь, наших людей, потому что наш народ - наше оружие», - сообщил Зеленский, отметив необходимость стабилизировать ситуацию на востоке.

Также глава государства заявил, что на юге Украины ситуация немного легче, ЗСУ удается сдерживать натиск оккупантов, а на некоторых участках и контратаковать. Зеленский отметил, что государство продолжает добиваться от партнеров военной помощи для того, чтобы получить преимущество над оккупантами в количестве артиллерии.

Высказался Президент и о ситуации в Харьковской области. Напомнил, что практически весь регион освобожден от оккупантов, но ситуация там все равно непростая.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что регион находится на грани гуманитарной катастрофы.

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