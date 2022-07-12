Число жертв ракетного удара по Часов Яру возросло до 43 человек

Под завалами пятиэтажного дома в Часов Яре обнаружены тела 43 человек. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.



«По состоянию на 18:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-тиэтажного жилого дома в городе Часов Яр тела 43 погибших, из них один ребенок (мальчик около 9 лет)», — говорится в сообщении.



Из-под завалов удалось спасти 9 человек.



Спасатели расчистили более 420 тонн завалов дома, работы продолжаются.



Ранее сообщалось о 38 погибших.

Российские силы вечером 9 июля обстреляли Часов Яр, разрушив пятиэтажный жилой дом. По данным ГСЧС, оккупанты били ракетами «Искандер».



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