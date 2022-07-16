Из-за обстрелов Донецкой области семь человек погибли, 14 ранены

В результате обстрелов со стороны российских сил за сутки погибли семеро мирных жителей Донетчины. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По данным руководителя ОВА, два человека погибли в Красногоровке, по одному — в Славянске, Авдеевке, Закотном, Горняке и Островском. Еще 14 мирных жителей получили ранения. Кроме того, в Константиновке умер человек, получивший ранения ранее в Луганской области.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — отметил Кириленко.



Также он сообщил, что в целом с начала полномасштабного вторжения из-за обстрелов оккупантов в регионе погибли 620 мирных жителей, 1586 человек были ранены.

Мэр Славянска Вадим Лях уточнил, что житель города погиб во время обстрела из РСЗО.







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