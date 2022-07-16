Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Из-за обстрелов Донецкой области семь человек погибли, 14 ранены

16 июля 2022, 09:11

Из-за обстрелов Донецкой области семь человек погибли, 14 ранены

В результате обстрелов со стороны российских сил за сутки погибли семеро мирных жителей Донетчины. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По данным руководителя ОВА, два человека погибли в Красногоровке, по одному — в Славянске, Авдеевке, Закотном, Горняке и Островском. Еще 14 мирных жителей получили ранения. Кроме того, в Константиновке умер человек, получивший ранения ранее в Луганской области.

«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — отметил Кириленко.

Также он сообщил, что в целом с начала полномасштабного вторжения из-за обстрелов оккупантов в регионе погибли 620 мирных жителей, 1586 человек были ранены.

Мэр Славянска Вадим Лях уточнил, что житель города погиб во время обстрела из РСЗО.



Смотрите также:

Еще по теме

Места
Славянск Красногоровка
Прочее
Война Погибшие Жертвы раненые

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:42
«ДНР»: От обстрелов погибли семь человек в Донецке и Верхнеторецком
23:41
Обстрелы в Донецке. Удары по Константиновке и Краматорску. Дайджест НД за день ►
22:19
«ДНР» заявила о трех погибших мирных жителях в Донецке
16:38
The Guardian: Спутниковые снимки показали 1400 новых могил на кладбище в Мариуполе
16:07
Горсовет: Из музея в Мариуполе оккупанты похитили оригиналы картин Куинджи и Айвазовского
15:39
«ДНР» заявила об обстреле Донецка и Ясиноватой, есть погибший и раненые
14:49
В Интернациональном легионе подтвердили информацию о смерти британца Пола Ури
13:10
На улицах Харцызска расклеили листовки с угрозами в адрес «ДНР»
12:36
«ЛНР» собирается создать «общественный» штаб «референдума» о вхождении в состав РФ
12:17
В «ДНР» заявили о смерти пленного британца
11:48
В подконтрольной «ЛНР» Кадиевке горит склад боеприпасов
10:00
В Северодонецке подорвалось авто с оккупантами — Гайдай
09:31
«ДНР»: За сутки в результате обстрелов погибли три мирных жителя
08:38
Войска РФ превратили порт оккупированного Мариуполя в свой военно-транспортный хаб
23:28
Удары по Донецкой области участились, сценарии исхода войны в Украине. Дайджест НД за день ►
все новости
09:42
«ДНР»: От обстрелов погибли семь человек в Донецке и Верхнеторецком
09:11
Из-за обстрелов Донецкой области семь человек погибли, 14 ранены
08:47
Оккупанты ударили ракетами по Константиновке
08:24
Армия РФ накрыла огнем Никополь, людей ищут под завалами
23:57
Обстрел Краматорска: Прилет на площадь Мира, повреждена телестудия
23:41
Обстрелы в Донецке. Удары по Константиновке и Краматорску. Дайджест НД за день ►
23:17
В результате ракетного удара по Днепру погибли три человека
22:59
Днепр, Кременчуг, Киевщина: Зеленский рассказал о новых ракетных ударах России
22:40
Оккупанты обстреляли Сумщину, есть погибший и раненые
22:19
«ДНР» заявила о трех погибших мирных жителях в Донецке
21:25
ЦИК призвала жителей оккупированных территорий не принимать участие в псевдореферендумах
20:55
Оккупанты ударили ракетами по центру Бахмута, ранены 6 человек
20:18
Россияне обстреляли Авдеевку, горит пятиэтажный дом
19:37
В Виннице разобрали 50% завалов, продолжают искать 11 человек
18:59
ВСУ отбили несколько попыток наступления оккупантов на Донбассе — сводка
все новости
ВИДЕО
Обстрелы в Донецке. Удары по Константиновке и Краматорску. Дайджест НД за день ►
15 июля, 23:41
«ДНР» заявила об обстреле Донецка и Ясиноватой, есть погибший и раненые
15 июля, 15:39
Волонтер показал разрушения в Святогорской лавре
15 июля, 13:27

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция