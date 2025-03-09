Лінія фронту впаде, якщо я відключу свої системи Starlink — Маск

Starlink є основою для української армії, без цієї системи лінія фронту завалиться. Відповідну заяву зробив генеральний директор SpaseX Ілон Маск у соцмережі Х.
«Я буквально кинув виклик Путіну у фізичному бою віч-на-віч над Україною, і моя система Starlink — це основа української армії. Вся їхня лінія фронту впаде, якщо я її відключу», — написав він.
Маск закликав до миру, наголосивши, що його обурює війна в Україні.
«Що мене обурює, то це багаторічна бійня у патовій ситуації, яку Україна неминуче програє. Той, хто справді небайдужий, по-справжньому думає і по-справжньому розуміє, хоче, щоб м'ясорубка зупинилася. Мир зараз», — резюмував підприємець.
Раніше ми писали, що Україна має в своєму розпорядженні альтернативу супутниковій інтернет-системі Starlink Ілона Маска, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. При цьому він висловив упевненість, що відключення Starlink не станеться.
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