Російська війна пошкодила 164 пам'ятки культури на Донеччині

Через агресію РФ у Донецькій області постраждали 164 пам'ятки культури.



Загалом пошкоджено 1255 пам'яток української культурної спадщини через війну РФ проти України. З них національного значення — 125, місцевого — 1055, щойно виявлених — 75. Про це повідомило міністерство культури та стратегічних комунікацій України.



Лише за грудень пошкоджень дістали 33 пам'ятки культурної спадщини у Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Миколаївській, Харківській областях та у місті Києві.



Пошкодження отримали пам'ятники культури у 18 областях та Києві. Найбільше — у Харківській — 324, Херсонській — 180 та Донецькій — 164.

Пам'ятник Тарасу Шевченку із прифронтового Покровська Донецької області демонтували та вивезли до Дніпропетровської області. Однак на новому місці його не встановлюватимуть.



Восени із прифронтового міста до Вінниці евакуювали пам'ятник композитору Миколі Леонтовичу. Його встановили у вінницькому центральному парку. Також восени із Покровського району до Дніпра вивезли 800-річну кам'яну скульптуру. Це була справжня евакуація пам'ятки архітектури.



Також із міста вивезли музейні експонати та цінності, бібліотеки. Їх евакуювали у різні міста України — Білу Церкву, Київ, Кропивницький, Дніпро.